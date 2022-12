Incidenti, baby gang e Rocca Brancaleone: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 20 dicembre, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta verrà data risposta ai seguenti question time: “L’ennesimo incidente tra via Sant’Egidio e la Canala. Servono interventi per ridurre la pericolosità di questo incrocio e di quello tra la Canala e la statale adriatica”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Il futuro della Rocca Brancaleone”, presentato da Fiorenza Campidelli, consigliera Pd; “Protezioni fisse nelle zone di costa a rischio di Marina Romea nord, presentato da Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier.

Seguiranno le interrogazioni “Sicurezza in zona stazione”, “Per una città più attenta al proprio patrimonio artistico-storico” presentate da Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Fenomeno baby gang a Ravenna, di Giacomo Ercolani, consigliere Lega Salvini premier; "Mattonelle in mosaico, con i nomi dei personaggi famosi, per valorizzare piazza Kennedy" a cura di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Ravenna…musica e offerta formativa: un liceo ad indirizzo di studi dedicato è possibile?”, a cura di Stefania Beccari, consigliera Pd.

Seguiranno le proposte di deliberazione “Aggiornamento del regolamento comunale di contabilità 2022” su cui relazionerà l’assessora al Bilancio Livia Molducci; “Approvazione terza variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2022-2024 dell'Istituzione Museo d'arte della Città (Mar); “Approvazione della terza variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2022-2024 dell'Istituzione biblioteca Classense”; “Approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2022-2024 dell'Istituzione biblioteca Classense” a cura dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia.

Successivamente si discuterà la proposta di ratifica della delibera di giunta avente ad oggetto “Legge regionale 18/2000 assegnazione contributi e delibera regionale 1913/2021 variazione al bilancio di competenza e di cassa 2022-2024” sui cui relazionerà ancora l’assessore Sbaraglia. Infine due mozioni: "Cronoprogramma del percorso di informazione e comunicazione digitale di Ausl Romagna", presentata da Marco Montanari, capogruppo Pd, Fiorenza Campidelli, consigliera Pd, Chiara Francesconi, capogruppo del Misto, Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle, Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna Coraggiosa, Andrea Vasi, capogruppo Pri; “Per chiedere al direttore generale di Ausl Romagna di aprire un’indagine amministrativa interna sulle modalità di affidamento diretto alla società Codice srl dell’incarico per la fornitura di mascherine chirurgiche”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città forese lidi.