Isola degli Spinaroni, Beccari (Pd) chiede alla Regione un intervento per valorizzarla

La consigliera del Partito Democratico Stefania Beccari presenterà un’interrogazione per sostenere il progetto di valorizzazione del sito storico-naturalistico dell'isola degli Spinaroni. La Regione sostiene interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e, con la legge del 2016 "Memoria del Novecento", promuove e sostiene le attività di rivalutazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Pertanto il Comune di Ravenna ha richiesto un contributo per sostenere le attività di manutenzione dell'isola, dei canali e delle ripe, nonché per organizzare le visite guidate.

"L'isola degli Spinaroni – scrive Beccari - è un luogo di memoria, oltre che un sito di notevole interesse pubblico e soggetto a tutela paesaggistica. L'isola è visitata da turisti e scolaresche che partecipano a visite guidate per conoscere la storia della lotta di liberazione locale. È importante quindi che il Comune provveda ad attuare interventi per la conservazione e la valorizzazione".