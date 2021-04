Italia Viva nomina i coordinatori territoriali della provincia di Ravenna

Hanno ottenuto l'incarico: Silvia Sirri e Roberto Catalano per Ravenna, Russi e Cervia, Sabrina Mondini e Roberto Marconi per la Bassa Romagna, Federica Rosetti e Mirko Rivalta per la Romagna Faentina

Italia Viva chiama a raccolta i suoi iscritti in Provincia di Ravenna per cercare di strutturare sul territorio il partito. Per far questo sono state formate tre zone a copertura di tutto il territorio provinciale, con due coordinatori territoriali per ogni zona, oltre ad un tesoriere, un addetto segreteria ed un addetto comunicazione.

I Presidenti nazionali Teresa Bellanova ed Ettore Rosato hanno quindi fatto le seguenti nomine: Silvia Sirri e Roberto Catalano coordinatori territoriali per Ravenna, Russi e Cervia, Sabrina Mondini e Roberto Marconi coordinatori per la Bassa Romagna, mentre per la Romagna Faentina sono stati nominati Federica Rosetti e Mirko Rivalta, con responsabile di comunicazione Stefano Bellomi.

Le nomine di Bellanova e Rosato sono state annunciate in Assemblea Provinciale dal coordinatore Roberto Fagnani, che ha voluto augurare ai neoincaricati "di poter svolgere il compito con serenità e soddisfazione, rappresentando ideali concreti e sostenibili per la crescita del nostro stupendo territorio".