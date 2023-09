L'assessora Barzaglia lascerà il proprio incarico nella Giunta comunale

Milena Barzaglia, assessora con deleghe al Bilancio, Lavori pubblici, viabilità e pari opportunità, annuncia l'intenzione di lasciare il proprio incarico all’interno della Giunta comunale di Faenza. Queste le sue parole: “Nei primi giorni del mese di marzo ho comunicato al sindaco Massimo Isola la mia intenzione di portare a termine il percorso da assessora entro il primo semestre 2023. Le motivazioni che mi hanno portata a questa scelta sono strettamente personali e legate esclusivamente al mio percorso personale/familiare. Ho comunque accettato, senza esitazione, di prolungare la mia uscita a seguito degli eventi alluvionali, nonostante le problematiche che mi hanno portata a maturare l’intenzione di lasciare l’incarico persistessero. Posso dire che è stata l’esperienza più impegnativa e potente della mia vita, sia a livello personale che professionale. Tre anni complessi ai quali ho dedicato tutte le mie energie e che mi hanno fatta crescere come persona. Avrò modo nei prossimi giorni di trasmettere le mie considerazioni legate a questa bella esperienza, agevolata dalla stima e dall’amicizia al sindaco e dallo splendido rapporto che si è creato con i miei colleghi di giunta.”

“Prendo atto, mio malgrado – commenta il sindaco Massimo Isola – della decisione irrevocabile dell’assessora Milena Barzaglia di dimettersi dal suo incarico. Da tempo Milena mi aveva comunicato le proprie difficoltà, legate alla sfera personale e privata, a proseguire l’impegno in Giunta. Poi è arrivata l’alluvione e su mia richiesta avevamo concordato uno sforzo aggiuntivo per affrontare l’emergenza di questi mesi. Impegno che, nonostante la decisione già maturata, Milena ha svolto con grande senso di responsabilità e in maniera esemplare con quella competenza e determinazione che hanno sempre caratterizzato il suo lavoro fin dall’inizio della legislatura. Il rammarico inoltre è doppio perché a Milena mi lega una profonda amicizia fin da gli anni di gioventù”.