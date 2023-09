La Lega porta le sue battaglie a Faenza: "In agenda ristori per alluvione, sanità e bilancio"

Ieri sera a Reda di Faenza si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal gruppo regionale della Lega, dove i consiglieri regionali hanno presentato le attività svolte finora e le prossime sfide del partito. Il consigliere faentino Andrea Liverani, che ha fatto gli onori di casa, ha moderato il dibattito cui hanno partecipato il capogruppo regionale e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, e i consiglieri Daniele Marchetti, Emiliano Occhi e Massimiliano Pompignoli.

Liverani ha accolto positivamente la nutrita presenza dei cittadini e ha affrontato tematiche cruciali, tra cui alluvioni, sanità, energia e bilancio. Ha sottolineato "l'importanza della manutenzione dei fiumi per prevenire alluvioni, una competenza regionale essenziale per la zona". Ha anche evidenziato "la gestione delle problematiche legate a animali come nutrie e istrici come prioritaria". Il consigliere Occhi ha enfatizzato "l'approccio pragmatico della Lega verso una transizione ecologica neutrale, contrastando le ideologie ambientaliste per sviluppare il Paese attraverso la diversificazione delle fonti energetiche".

Il consigliere regionale Marchetti ha sottolineato “le battaglie condotte in Regione riguardo alla sanità, criticando il Partito Democratico che intende promuovere un Progetto di Legge che dipinge “come unica soluzione”, nonostante siano stati di centro-sinistra i governi che hanno apposto la loro firma al taglio di 37 miliardi di euro dalla sanità". Nel suo intervento Marchetti ha ribadito di aver più volte respinto nel Parlamento regionale “le lezioni che volevano impartire coloro che realmente hanno danneggiato la sanità regionale” e ha dichiarato “l'intenzione di denunciare sprechi e cattiva gestione del Pd, proponendo alternative per migliorare l'efficienza del sistema sanitario regionale che deve investire maggiormente se risorse umane e servizi per i cittadini”.

Il consigliere Pompignoli ha spiegato come “l'80% del bilancio della regione Emilia-Romagna venga destinato alla sanità, e come ci siano preoccupazioni sulla gestione finanziaria del comparto, anche alla luce di quanto asserito dal presidente della Corte dei Conti di Bologna che ha parlato di "coni d'ombra" riguardo ai conti dell'assessorato alla Sanità”. Nel corso del suo intervento, il consigliere romagnolo ha sottolineato “l'importanza della caccia e dei cacciatori nel mantenimento degli equilibri faunistici del territorio, stigmatizzando la decisione della Giunta per aver modificato il calendario venatorio senza un adeguato processo in commissione”. Da ultimo Pompignoli ha anche "messo in guardia dai rischi per la quotidianità dei cittadini, connessi all'ambientalismo ideologico cdi certa sinistra”.

Matteo Rancan, capogruppo in consiglio regionale e segretario Lega Emilia, ha invece puntato l'indice contro il Partito Democratico “per i tagli effettuati al bilancio del comparto Sanità”, ha ribadito “la necessità di una manutenzione efficiente dei fiumi, atta a prevenire alluvioni”, sottolineando “l'approccio pragmatico della Lega nei confronti della transizione ecologica, che, se declinata in modo ideologico come fa il Pd, produrrà ingenti danni al nostro tessuto economico e sociale, come nel caso delle maestranze della Magneti Marelli di Crevalcore, che rischiano di rimanere in mezzo a una strada per colpa di quella deriva ideologica che guarda alle auto elettriche come unica opzione”.