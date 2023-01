'Le nostre idee per il territorio': un incontro del Pd a Piangipane

Sabato 14 gennaio alle ore 11, presso il Teatro Socjale di Piangipane, il Partito Democratico di Ravenna organizza un evento per parlare delle idee sul futuro della città di Ravenna e del suo territorio.

Introduzione di Lorenzo Margotti. Interventi di Lara Bissi su "Transizione e sostenibilità: una visione rigenerativa del territorio", Alberto Marchesani su "Nuovo futuro nuovo: pensare le attività culturali in tempo di crisi", Marco Montanari su "Servizio sanitario nazionale: la cultura del riconoscerne il valore", Cinzia Valbonesi su "Il porto come grande opportunità di crescita per Ravenna". Intervista a Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, e Giulio Napolitano, professore di Diritto amministrativo Università degli Studi Roma Tre. A seguire si potrà rimanere a pranzo con i cappelletti del Socjale.