Lega, il vicesegretario Crippa inizia il tour romagnolo dalla tomba di Dante

L'esponente del Carroccio incontrerà i sostenitori "per discutere di progetti legati ai giovani, al turismo, e delle idee per rilanciare il territorio"

La tomba di Dante a Ravenna sarà la prima tappa della visita in Romagna di Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega, che si terrà domenica 2 maggio. Successivamente, alle 11.30, il vicesegretario incontrerà militanti e sostenitori in piazza Kennedy.

“Andrea, molto affezionato al nostro territorio - spiega il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna - torna per discutere di progetti legati ai giovani e al turismo, idee per rilanciare il nostro territorio dopo la pandemia, sulle quali la Lega è impegnata. Ascolteremo i suggerimenti dei cittadini nei gazebo allestiti a Ravenna, Cesenatico, Rimini e Cattolica. Sarà un’occasione per approfondire i temi della Lega che, come sempre, è presente sul territorio ed è attenta ad ogni singola comunità per risolvere concretamente i problemi”.