Lunghe file e asfalto rovinato, Liverani (Lega): "Gestione viabilità inadeguata a Faenza"

"La viabilità a Faenza è da tempo un problema che grava sulla cittadinanza, e la gestione da parte della giunta è apparsa carente e inadeguata, come evidenziato dall'installazione errata del velox nella circonvallazione della via Emilia. La situazione è ulteriormente peggiorata con la chiusura del ponte delle Grazie e il conseguente traffico intenso che spesso causa blocchi nei quartieri limitrofi. Faenza, in quanto polo industriale sul podio dell'Emilia-Romagna, richiede una gestione adeguata della viabilità e la messa in sicurezza delle strade, perché se ciò viene trascurato si evidenziano disagi per tutta la cittadinanza e per chi converge per lavoro sul comprensorio Faentino. Un esempio lampante sono le continue file quotidiane che si creano dall'uscita dell'autostrada fino al centro storico. Anche eventi come il recente crollo dell'asfalto vicino al ponte ferroviario mettono in evidenza la necessità di una pianificazione a lungo termine di manutenzione, finora trascurata. Investire nella manutenzione preventiva delle strade può contribuire a prevenire il deterioramento delle infrastrutture stradali". Queste le dichiarazioni del consigliere della Lega di Faenza Andrea Liverani.

"Gli abitanti di Faenza dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione e nella soluzione dei problemi relativi alla viabilità attraverso forum pubblici, suggerimenti e segnalazioni invece il più delle volte il loro sfogo sul non coinvolgimento lo leggiamo sui social. La collaborazione tra le autorità locali, provinciali, regionali e nazionali è cruciale per affrontare le sfide legate alla viabilità. L'utilizzo di tecnologie avanzate per monitorare il traffico e identificare le aree critiche può aiutare a reagire in modo tempestivo. Promuovere soluzioni di mobilità sostenibile, come il ciclismo, può contribuire a ridurre il traffico e migliorare la qualità dell'aria, ma senza un'adeguata manutenzione delle ciclabili diventa un problema di sicurezza stradale da gestire. Personalmente ho segnalato più volte la mancata manutenzione di ciclovie e passaggi pedonali, compreso quella dedicata alla verniciatura delle strisce pedonali. C'è inoltre un problema di collegamento con le frazioni, abbiamo visto le grosse criticità di gestione dovute alle problematiche del ponte rosso. È essenziale sviluppare un piano di gestione del traffico e delle infrastrutture stradali a lungo termine che tenga conto della crescita economica e demografica della zona, cosa che purtroppo non viene dovutamente considerata". E a conclusione il consigliere leghista aggiunge: "In tempi brevi depositerò l'ennesima interrogazione in merito a questa problematica. E' fondamentale che la voce dei cittadini sia ascoltata per migliorare la viabilità della nostra cittadina e garantire la sicurezza stradale, sicurezza per cui anche il ministro Matteo Salvini sta operando quotidianamente".