Maltempo in Veneto, Liverani (Lega): "L'Emilia-Romagna prenda esempio, servono casse d'espansione"

Il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, presenterà nelle prossime ore un'interrogazione urgente alla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna riguardante le misure per contenere il rischio idrogeologico nella regione.

"Conscio dell'importanza cruciale di affrontare e prevenire il rischio idrogeologico, intendo porre l'attenzione sullo stato di avanzamento delle azioni volte alla pulizia dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché sui progetti in corso per la realizzazione delle casse di espansione - spiega Liverani - Da troppo tempo, infatti, la Regione parla di casse di espansione ma i progetti restano sempre e solo sulla carta. Il tragico evento che ha colpito la Romagna lo scorso maggio ha messo in evidenza la necessità di adottare misure concrete e preventive per proteggere il territorio e le comunità locali”.

Liverani richiama l'attenzione “sulla positiva esperienza veneta, dove l'implementazione di vasche di laminazione ha dimostrato di essere efficace nel prevenire disastri idrogeologici, scongiurando conseguenze devastanti”. L'interrogazione mira quindi “a ottenere chiarezza sullo stato di attuazione dei progetti di pulizia dei fiumi e sulla pianificazione e implementazione delle vasche di laminazione nell'Emilia-Romagna”.

Liverani chiede "dettagli sui progetti in corso, sulle tempistiche previste e sull'allocazione delle risorse necessarie per garantire la realizzazione di queste infrastrutture cruciali per la sicurezza del territorio". Il leghista romagnolo, nell'atto ispettivo, ribadisce “il proprio impegno nel difendere gli interessi e la sicurezza dei cittadini romagnoli, e si attende una risposta tempestiva e concreta dalla giunta regionale per affrontare questa delicata questione in modo serio, efficace, celere e concreto”.