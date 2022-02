Nuova legge di bilancio: lo stipendio del sindaco raddoppia nel giro di tre anni

Busta paga più ricca per gli amministratori locali. Lo prevede la nuova legge di bilancio che garantisce aumenti ai sindaci, agli assessori e ai presidenti del consiglio comunale. Un aumento di stipendio legato, naturalmente, al numero di abitanti del Comune che governano. Le nuove indennità sono state stabilite dall’ultima legge di bilancio dello Stato, approvata poche settimane fa, che ha parametrato i valori “al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, pari a 13.800 euro, come indicato dalla Circolare Anci Lombardia n. 43 del 20 gennaio 2022”.

Per quanto riguarda il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, se fino all'anno scorso il suo stipendio era di 5300 euro (lordi) al mese, da quest'anno diventerà (così come quello degli altri sindaci dei Comuni delle dimensioni di Ravenna) di 7900 euro. La legge prevede altri due scaglioni di aumento nei prossimi due anni fino ad arrivare, sempre per la nostra fascia di popolazione, all'80% dell'indennità del Presidente della Regione (circa 11mila euro dal 2024).

"Questo non per volontà mia, ma per una legge che ha fatto il parlamento - precisa il sindaco de Pascale in risposta ad alcune critiche sui social - I sindaci, fra tutti i ruoli politici, erano di gran lunga i meno pagati rispetto a parlamentari e consiglieri regionali e il Parlamento ha ritenuto che non fosse giustificato, visto il ruolo oggettivamente più gravoso. Questo aumento avviene, peraltro, senza oneri per i Comuni ma con maggiori trasferimenti dello stato. Ovviamente è assolutamente legittimo che molti cittadini non siano d'accordo, a maggior ragione in un momento di difficoltà come quello che viviamo".