C’è un nuovo soggetto politico: nasce la lista Progetto Civico Faentino con l'ex candidato di centro-destra Cavina

C’è un nuovo soggetto politico a Faenza, nato in seno al consiglio comunale. Si tratta di PCF Progetto Civico Faentino-2023, presentato sabato mattina al Bar Bellini, sotto la Torre dell’Orologio. PCF non ha logo ma un cuore bianco sopra la scritta su sfondo celeste, e in consiglio comunale sarà rappresentato da Massimo Zoli, Paolo Cavina e dal vicepresidente del consiglio comunale Massimiliano Penazzi. Il nuovo gruppo consiliare nasce dalla fusione delle due liste civiche ‘Insieme per Cambiare’ e ‘Per Faenza’, che alle ultime elezioni amministrative del 2020 avevano appoggiato la candidatura a sindaco di Paolo Cavina all’interno della coalizione di cui facevano parte anche i partiti di centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia). Zoli, unico rappresentante eletto in consiglio comunale con la lista ‘Per Faenza’ sarà il capogruppo del nuovo soggetto politico.

“Abbiamo sempre agito collettivamente in consiglio comunale - ha detto Zoli inaugurando la partecipata conferenza stampa -, e abbiamo preso questa decisione per migliorare ed essere più efficaci. Crediamo che la creazione di un unico gruppo possa essere d’aiuto”.

Il gruppo consiliare si pone infatti come obiettivo una maggiore efficaci all’interno del consiglio comunale ma anche una propensione, fuori dalle Istituzioni, all’ascolto delle esigenze della città. In tale ottica la vicinanza di ciascuno dei componenti ad uno specifico settore sarà un fattore su cui il gruppo intende puntare: “Io sono più vicino al mondo del commercio e del centro storico - ha proseguito Zoli -. Paolo (Cavina) è vicino ai settori dell’imprenditoria e dall’agricoltura mentre Max (Penazzi) penserà al mondo dell’associazionismo, allo sport e ai giovani. A questi vorremmo dare specifico spazio nel progetto. Potevamo tenere una delle due liste, ma abbiamo preferito crearne una nuova perchè vogliamo mettere in campo un approccio ed uno sguardo diverso. Ci sono dinamiche all’interno della sfera politica che continuo a non comprendere perchè credo che sia la diversità (di opinioni e di idee, nda) a dare ricchezza”.

Non c’è un programma definito per il nuovo gruppo consiliare, ma alcuni punti su cui costruire il percorso politico cittadino fino alla fine della legislatura: “Saremo più uniti ed io mi rimetto in gioco con un entusiasmo nuovo. Vorremo cercare di migliorare la città - ha detto Massimiliano Penazzi -, il passaggio scuola-lavoro per esempio è complicatissimo in questo territorio, e vedo vari ambienti in cui i giovani sono dimenticati, compresa la politica di governo. Sul sociale mancano luoghi di aggregazione anche per i meno giovani. E poi in questa città abbiamo eccellenze tra imprenditori e manager che dovremmo ascoltare di più. Saremo apartitici e metteremo al centro la persona, avremo logiche esclusivamente locali nell’interesse della città”.

Parole ribadite anche da Paolo Cavina: “Vogliamo rimanere fuori dalle logiche politiche ma stare comunque vicino alla gente. Nella situazione attuale siamo tutti in difficoltà e dare risposte veloci ai cittadini sarebbe ottimale ma spesso questo non avviene a causa della burocrazia. Vogliamo quindi dare una svolta rispetto al passato. Come noi rispettiamo le idee degli altri ci piacerebbe che anche altri rispettassero le nostre e se le proposte sono buone bisogna che anche la maggioranza lo capisca”.

Il nuovo corso vedrà quindi i tre consiglieri civici uniti in consiglio comunale e fuori “dalle logiche di consenso” come ha evidenziato Zoli. Nessun accenno ufficiale è stato fatto relativamente alle elezioni politiche del 2026: “E’ lontano, in sei mesi può cambiare il panorama politico nazionale, figurarsi quello locale” ha chiarito Zoli. Difficile comunque presumere che il nuovo gruppo civico sia nato senza l’idea di costruire un percorso politico che possa andare oltre la legislatura.