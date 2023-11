Nuovo regolamento per la pesca: fissato il limite a 30 chili di molluschi in piallassa

È stato approvato ieri in Consiglio comunale il nuovo regolamento sugli usi civici della pesca. L'assessore Giacomo Costantini ha descritto le importanti modifiche apportate al regolamento rispetto alla versione precedente del 1999, sul quale sono stati presentati e accolti anche due emendamenti del consigliere Pd Igor Bombardi.

Il regolamento originario era stato già oggetto di modifiche nel 2000 e nel 2022 per permettere il rinnovo della Commissione usi civici. Il nuovo regolamento presenta una struttura organizzata in 14 articoli rispetto ai 10 del regolamento abrogato. Definisce meglio e con più dettaglio chi sono gli autorizzati alla pesca nel territorio della piallassa Baiona: è stato fissato a 30 chili al giorno il limite massimo di raccolta dei molluschi ed è stata prevista la raccolta degli anellidi.

Particolare attenzione è stata data alla tutela dell'ecosistema, vietando l'utilizzo di ogni attrezzo a motore per la raccolta dei molluschi e normando in maniera precisa e specifica la potenza massima concessa ai motori delle imbarcazioni autorizzate indicando poi che la velocità non debba superare le 5 miglia nautiche all’ora. Nel nuovo regolamento ampio spazio è stato dato alla vigilanza e controllo, comprendendo quello delle guardie volontarie ittiche e i raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie.

Per una maggiore organicità del testo regolamentare infrazioni e sanzioni sono state descritte in maniera decisamente più approfondita rispetto al primo regolamento, riferendosi alla legge 698/81 in materia di sanzioni amministrative; è stato inoltre chiarito il regolamento in termini di confisca delle cose destinate a commettere le violazioni.

"Questo nuovo strumento - dichiara Bombardi - sarà utile per rispettare valori fondamentali come la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio ittico. L’amministrazione fa un altro passo per la difesa dei delicati ecosistemi del nostro territorio".