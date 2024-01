Panchina arcobaleno vandalizzata, Vitali (PdF): "Ma l'amministrazione non fa nulla"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

“Il clima di politicamente corretto che è calato sulla città a seguito delle polemiche relative al rogo del Niballo altro non è che un ricatto culturale cui Faenza non deve cedere. Come Popolo della Famiglia vogliamo smascherare questa ostentazione di inclusività e solidarietà. La prova è la panchina arcobaleno sita in Viale Beccarini, inaugurata nel 2021 e donata da Rotaract. Una panchina che a detta dei fautori dell’iniziativa aveva lo scopo di fare riflettere i faentini sulle tematiche inerenti la discriminazione e l’inclusione. Tante le foto, tante le belle frasi di chi ha partecipato all’iniziativa. Tuttavia occorre segnalare che tale panchina risulta da mesi vandalizzata, con frasi e simboli di ogni tipo. L’aspetto eclatante è che al momento né Amministrazione né chi ha donato la panchina, ovvero Rotaract, ha ancora mosso qualche azione correttiva o si è esposta nel merito. Ci chiediamo dunque il perché di questo silenzio, visto l’impegno che a parole una certa intellighienza di sinistra certifica di avere. Semplicemente perché tali realtà trattano questi temi solo a parole; guardando i fatti si nota solo ipocrisia e retorica. Come Popolo della Famiglia siamo totalmente contrari a simboli come panchine arcobaleno; le troviamo inopportune e demagogiche. Vogliamo però sottolineare e fare notare come chi ci parla tutti i giorni di politicamente corretto è lo stesso che poi, due minuti dopo, si volta dall’atra parte e prosegue per il proprio cammino. Questa riflessione sia un monito per i Faentini!”.

Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza