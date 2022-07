Partito Repubblicano, il nuovo segretario comunale è Nives Raccagni

Si è riunita mercoledì sera la nuova Direzione Comunale del Partito Repubblicano Italiano, composta dai 40 membri eletti a conclusione del 31esimo Congresso. In apertura dei lavori Giannantonio Mingozzi e il vice sindaco Eugenio Fusignani hanno riassunto i dati salienti di quest’ultimo periodo, sottolineando in particolare l’esito molto positivo delle elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021.

“Ma questi risultati vanno messi in archivio, perché dobbiamo dedicarci ai nuovi obbiettivi con organi di partito che guardino avanti, a partire dalle priorità del nostro comune: energia, pianificazione urbanistica (PUG), porto, sostegno alle imprese, condizioni di rilancio del sistema Romagna, senza dimenticare anziani e impegni sulla sanità e emergenze tariffarie”, hanno detto i rappresentanti dell'Edera.

Fusignani in particolare ha ringraziato Camprini, Gamberini e Mingozzi per aver retto le sorti del partito comunale in un periodo difficile e impegnativo. "Per questo proponiamo, dopo la parentesi del Triumvirato - ha contiunato Fusignani - l’amica Nives Raccagni per ricoprire l’incarico di segretario politico comunale, per le sue esperienze professionali e in ambito cooperativo nonchè per la conoscenza sia del partito sia delle problematiche del territorio".

La direzione ha approvato all’unanimità la proposta a cui è seguito l’intervento d’insediamento della stessa Raccagni che, oltre al proprio programma di mandato, ha presentato la squadra con cui intende realizzarlo. Il Comitato di Segreteria, con Massimo Cimatti (veterinario sanmichelese) nel ruolo di vice segretario sarà così composto: Laura Aagrioli, Guido Camprini, Eugenio Fusignani, Alberto Gamberini, Enrico Laghi, Franco Maini, Mauro Mazzotti, Giannantonio Mingozzi e Claudio Suprani. Invitati ai lavori della segreteria saranno: Antonio Foschini, Edera Fusconi, Biagio Madonna, Patrizia Masetti e il capogruppo consiliare Andrea Vasi. Sono stati approvati altresì 10 gruppi di lavoro tematici presieduti rispettivamente da : Franco Albertini, Riccardo Antimi, Cesare Cervellati, Alessandra Cusumano, Claudia Foschini, Valeria Masperi, Enrico Melandri, Rita Trevisi, Roberto Scaini e Sabina Scaioli.