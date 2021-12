Pescatori di vongole in crisi, Montalti (Pd): "Sollecitare il Ministero dell'Agricoltura"

Crisi nel settore della pesca alle vongole: per la consigliera regionale del Pd Lia Montalti occorre sollecitare l’intervento del ministero dell’Agricoltura. Per questo ha presentato una interrogazione in cui chiede alla Giunta regionale azioni concrete, come investire nella ricerca per studiare le cause del fenomeno e trovare possibili soluzioni.

“I pescatori di vongole del territorio ravennate, da diversi anni, si trovano in grave difficoltà perché le vongole non crescono più e la situazione, nell’ultimo periodo, sta divenendo sempre più insostenibile per la tenuta economica - spiega la dem - Dodici imbarcazioni del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi, venerdì scorso hanno dato vita a una manifestazione di protesta per chiedere la possibilità di superare i confini consorziali all’interno della Regione ed essere liberi di pescare. I cambiamenti ambientali e dei fondali marini, infatti, hanno mutato l’habitat dei molluschi, comportandone la moria”.

La consigliera ha quindi ricordato alcuni dati: “In Emilia-Romagna la flotta delle imbarcazioni con draga idraulica è composta da 54 unità di cui 18 iscritte al compartimento marittimo di Ravenna e 36 a quello di Rimini. L’economia del mare è in crescita: oggi il valore complessivo prodotto dalle aziende della blue economy si attesta sui 47 miliardi di euro, di cui la filiera ittica detiene una quota di 3,7 miliardi. Nel maggio scorso la Regione ha pubblicato un bando da 400mila euro per sostenere le imprese della pesca per il danno economico subito a causa dall’eccezionale fenomeno di moria delle vongole verificatosi tra fine settembre e inizio ottobre 2020 nelle acque dell’Adriatico davanti alla costa romagnola”.