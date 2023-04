Ponte di Grattacoppa, Verlicchi (la Pigna): "Ristori e agevolazioni per residenti e attività"

La capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi ha presentato un ordine del giorno per chiedere l'attivazione di un tavolo di confronto tra Comune e i rappresentanti dei residenti e delle attività finalizzato alla concertazione di ristori e agevolazioni fiscali a parziale riduzione dei danni economici subiti per la perdurante chiusura del ponte di Grattacoppa.

"Alla data odierna, i lavori risultano ancora in esecuzione e il termine attualmente previsto oscilla tra la fine maggio e la metà giugno 2023 - spiega la consigliera - La chiusura prolungata del ponte sta provocando gravi disagi e ingenti danni economici ai residenti delle frazioni di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello così come alle attività di Savarna, Torri, Grattacoppa e Conventello. I primi sono costretti a percorsi più lunghi da e per le proprie abitazioni per raggiungere le località limitrofe e la città. I secondi, proprio in virtù dei percorsi più lunghi per raggiungere le proprie attività del percorso, si sono visti ridurre notevolmente i flussi della clientela e conseguentemente gli incassi".

La delibera del Consiglio Comunale che concede per l'anno 2022 l'esenzione della Tari e del Canone di Occupazione Suolo Pubblico e di esposizione pubblicitaria, sia temporaneo che permanente, ai soli esercizi commerciali, artigianali, turistici e ricettivi posti nella frazione di Torri e nel tratto di via Grattacoppa nella frazione di Grattacoppa e di via Savarna nella frazione di Savarna comprese quelle poste in Piazza Italia che è adiacente alla via Savarna medesima, secondo Verlicchi, è "un primo e non esaustivo intervento del Comune di Ravenna. Inoltre, come recita la delibera, sussiste uno stretto nesso causale tra lo svolgimento dei lavori e il danno economico patito dalle imprese individuate quali beneficiarie delle esenzioni previste. Dalla delibera risultano esclusi dai beneficiari i residenti, i liberi professionisti e gli agenti di commercio delle località di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello che hanno subito e stanno subendo gravi danni economici a causa del sussistente nesso causale con lo svolgimento dei lavori. Nessuna normativa vieta l'erogazione di ristori ai residenti e alle attività economiche, compresi liberi professionisti e agenti di commercio a parziale riduzione dei danni economici patiti".

Per questo la consigliera ritiene "opportuno aprire un confronto con i rappresentanti dei residenti e delle attività economiche compresi i liberi professionisti e gli agenti di commercio al fine di discutere di ristori e agevolazioni tributarie comunali a parziale riduzione dei danni subiti e che occorra riconoscere anche per il periodo settembre-ottobre 2021 ed eventualmente anche per il periodo del 2023, in caso di conclusione dei lavori oltre il 31 dicembre".