Primarie Pd, Bonaccini arriva a Lugo: "Rimettere al centro lavoro e imprese"

Il Comitato “Bonaccini per Lugo” annuncia l’incontro di lunedì 6 febbraio, ore 18.30, a Lugo, all’Hotel Ala D’Oro, che vedrà il Presidente Stefano Bonaccini, in una delle tante tappe del suo “tour” per l’Italia in questo percorso per la Segreteria Nazionale del Pd, presentare la sua proposta.

"Il Partito Democratico che vuole Bonaccini - sottolineano Fabrizio Casamento e Luciano Tarozzi che guidano il comitato lughese - deve essere la sinistra progressista e riformista che mette al centro il lavoro e le imprese serie, che creano occupazione di qualità; perché il lavoro è dignità. Tra gli altri punti della mozione Bonaccini che ci piace sottolineare, due diritti universali davanti ai quali non ci può essere distinzione tra ricco e povero, famiglia da cui provieni e luogo in cui nasci e vivi: il diritto all’istruzione e quello alla salute. Un povero deve essere istruito e curato come un ricco in ogni città o paese della nostra Italia".