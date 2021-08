Referendum eutanasia legale, Massimiliano Iervolino (Radicali Italiani) a Ravenna per la raccolta firme

Domenica dalle ore 18 alle 19.30 Massimiliano Iervolino sarà a Ravenna al tavolo di raccolta firme sull'eutanasia allestito dall’Associazione Radicali Romagna alla Rocca Brancaleone. "Grazie all’impegno di migliaia di attivisti, militanti e volontati siamo arrivati a quota 750 mila firme. Un risultato straordinario che viene da lontano. Era il 2013 quando depositammo una prima proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale, da allora attendiamo una risposta dal Parlamento -, ha dichiarato il segretario dei Radicali Italiani - Ora questo importante referendum sta dando voce al volere dei cittadini e ci prefiggiamo di raccogliere un milione di firme in nome della dignità di tutti, fino alla fine".

Coloro che fossero interessati a sottoscrivere il referendum, dovranno presentarsi muniti di documento al tavolo allestito alla Rocca presso la rotonda lato cinema. “Nel comune di Ravenna la campagna ha coinvolto più di 3500 firmatari, che si sono avvicendati negli oltre 40 tavoli organizzati dal comitato locale nei mesi di luglio e agosto - ha dichiarato Davide Amadori, segretario di Radicali Romagna - Come in molte altre città della Romagna, ciò che colpisce è la giovane età dei volontari e dei firmatari. In particolare le donne si sono dimostrate più sensibili al tema, segno che ancora nelle famiglie italiane la cura e l'assistenza dei più fragili viene affidata a loro, un paradigma che sta lentamente cambiando”.