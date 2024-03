"Riscaldamento guasto e degrado nell'istituto scolastico di Lugo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Apprendiamo da diverse segnalazioni da parte di genitori e studenti che frequentano la scuola Ipsia - E. Manfredi di Lugo a riguardo di problematiche strutturali dell’edificio scolastico, in particolare tapparelle bloccate in alcune classi, bagni inagibili, termoconvettori nei corridoi del primo piano non funzionanti da più di tre anni, porta di accesso alla biblioteca da ripristinare, porta di sicurezza della palestra da manutenere e diverse tre criticità. Come Gioventù Nazionale Ravenna ci siamo presi l’impegno di portare questa istanza insieme al Consigliere provinciale Stefano Bertozzi, che interroga il presidente della provincia di Ravenna e il consigliere con delega all’edilizia scolastica per mettere a conoscenza genitori e alunni dell’istituto, sul futuro del plesso.

Riccardo Vicari, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale, e Stefano Bertozzi, Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia