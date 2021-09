"Rispettare le libertà costituzionali": il Movimento 3V scende in piazza

La manifestazione organizzata dal Movimento 3V Ravenna "Contro ogni tipo di ricatto, dalla parte dei cittadini, per il ripristino delle libertà costituzionali"

Domenica 26 settembre alle 17.30 in piazza Kennedy si svolgerà la manifestazione organizzata dal Movimento 3V Ravenna "Contro ogni tipo di ricatto, dalla parte dei cittadini, per il ripristino delle libertà costituzionali". Oltre al candidato sindaco Emanuele Panizza e alla squadra 3V Ravenna interverranno Michele Camerini, medico del gruppo per le terapie domiciliari Covid 19; Riccardo Luzi, avvocato; Riccardo Rocchesso, presidente dell’associazione '100 giorni da Leoni' e dell’omonima trasmissione web; Werner Bortolotti, insegnante saggista.