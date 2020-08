Si chiude la Festa della Lega Romagna: "Guardiamo già al prossimo anno"

"Sono stati cinque giorni intensi, di contenuti, ma anche di lavoro e di fatica. Un grazie veramente grande e di cuore a tutti, militanti, soci e simpatizzanti della Lega, volontari, che hanno consentito la realizzazione di questa splendida Festa della Lega Romagna a Cervia-Milano Marittima, terminata martedì sera". Così in una nota, il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e organizzatore della Festa della Lega che si è svolta dal 31 luglio al 4 agosto a Milano Marittima.

"Tante personalità politiche, dell’associazionismo, dello sport, del lavoro che si sono confrontate sui tanti temi che toccano la nostra società in una fase così delicata di ripresa dopo l’emergenza sanitaria - continua Morrone - Un ringraziamento di cuore a Cervia-Milano Marittima, che ci ha accolti anche quest’anno nello splendido scenario di piazzale dei Salinari e del Magazzino del Sale. Grazie davvero a tutti, ai leghisti romagnoli, al pubblico e a tutti i nostri ospiti, a cui va un grande abbraccio. Grazie in particolare al nostro leader Matteo Salvini. L’entusiasmo, la passione e le energie di questi giorni ci guideranno, con ancora più determinazione, verso i prossimi appuntamenti, sia quelli elettorali (il 20 e il 21 settembre si voterà per il sindaco e il consiglio comunale a Imola, Faenza e Verghereto) quelli che politici, formativi e culturali. Coraggio e idee per i nostri territori e per l’Italia. Con lo sguardo già al prossimo anno!".