Torna a riunirsi il Consiglio comunale: l'ordine del giorno dei lavori

Martedì, alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo https://bit.ly/archivio-sedute-cc. A inizio seduta è prevista la trattazione dei seguenti question time: “Incentivi economici per i percorsi casa – lavoro utilizzando la bicicletta”, presentato dal consigliere Lorenzo Margotti (Pd); “Congelati a scuola, effetti incongrui del Covid”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Indebite pressioni del vicesindaco Eugenio Fusignani sui vertici della Polizia locale”, presentato dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna).

A seguire sono previste la discussione e la votazione della proposta di deliberazione presentata dal vicensindaco Eugenio Fusignani “Regolamento di polizia urbana”. Successivamente sono previste la discussione e la votazione di due mozioni da parte di Veronica Verlicchi (La Pigna): “Maggiore presenza e più controlli del territorio ravennate da parte delle forze di pubblica sicurezza”; “Per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nella zona artigianale di Fosso Ghiaia”.

Infine sono previste la discussione e la votazione dei seguenti ordini del giorno: “Per l’apertura dei distaccamenti della Polizia municipale nei lidi e nel forese” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna) e sottoscritto da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Proposta di dotazione di unità cinofile per la Polizia locale di Ravenna” e “Proposta di acquisizione di un drone a supporto della Polizia locale” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Tolleranza zero contro i posteggiatori abusivi” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).