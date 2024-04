Torri Hamon e trasporti scolastici: si riunisce il Consiglio comunale

Domani, martedì 16 aprile, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Chiarire la situazione della Polisportiva di Camerlona”; “Torri Hammon. Ignota la riposta del sindaco alla Soprintendenza. Quattro prestigiose associazioni riaprono la partita”; “È questa la città verde che vuole l’Amministrazione di Ravenna?”. A seguire saranno trattate le seguenti interrogazioni: “Finisce il triste appalto dei trasporti scolastici. Bisogna voltar pagina”; “Ricordiamo la battaglia di Ravenna e valorizziamo la Colonna dei francesi”.

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione rendiconto di gestione 2023 Biblioteca Classense”; “Approvazione seconda variazione al bilancio di previsione 2024 e al piano esecutivo di gestione 2024-2026”; “Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 dell'Istituzione Museo d'arte della città”; “Approvazione deliberazione p.v. n. 2/p.g. n. 31759/2024 dell'Istituzione Museo d'arte della città”.

Seguirà la proposta di ratifica “Ai sensi degli artt.42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 - deliberazione di giunta comunale pv 112 del 19/03/2024 avente ad oggetto: adesione del Comune di Ravenna in qualità di capofila (lead partner) al progetto Value plus finanziato dal programma Interreg VI A Italia-Croazia - cup c69i24000170007 - variazione di bilancio 2024/2026”. Infine saranno presentate e votate le seguenti mozioni: “Concedere alle donne in stato di gravidanza ed alle neo mamme, fino al primo anno di età dei figli, il contrassegno Ztl per l'accesso e la sosta gratuita in tutti i parcheggi ubicati in città”; “Il Comune si attiva per garantire il sostegno e l'attuazione del salario minimo legale”.