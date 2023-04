Tour de France 2024, passa la proposta di Liverani (Lega): "Un traguardo volante in memoria di Ercole Baldini"

“Tre tappe che, fra Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza, attraverseranno l'intero territorio emiliano-romagnolo, per un indotto stimato per il sistema Emilia pari a 120 milioni di euro, con oltre 2 miliardi fra spettatori e telespettatori che seguiranno l'evento nel mondo: è evidente che una manifestazione sportiva di questa portata internazionale vada preparata senza trascurare alcun aspetto". Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, ed ex ciclista faentino, Andrea Liverani, relatore di minoranza del progetto di legge “Grande Depart 2024”, ringraziando l'aula per aver approvato all'unanimità la sua proposta di chiedere all'organizzazione del Tour di dedicare un “traguardo volante” alla memoria di Ercole Baldini, celebre ciclista forlivese noto anche come il “Treno di Forlì” unico atleta italiano ad aver vinto una medaglia d'oro olimpica, un campionato mondiale e un grande giro.

“Il ‘Tour de France’ - ha sottolineato a più riprese Liverani - ci porrà al centro dell’attenzione mondiale e per questo dobbiamo essere impeccabili a livello gestionale. Auspico quindi il rifacimento degli asfalti per la sicurezza dei ciclisti. Così come sono necessarie misure di sicurezza per gli spettatori che ci saranno lungo il percorso. Creare eventi legati al tour dovrà essere un obiettivo centrale, coinvolgendo anche il mondo scolastico e le associazioni sportive perché lo sport insegna disciplina, vita sana e rispettosa dell’ambiente”, ha concluso il leghista.