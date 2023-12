Trofeo Bandini, il retroscena: Brisighella non ha partecipato alla festa, il malumore del sindaco Pederzoli

Sorride Faenza, esterna dispiacere Brisighella. Prevalgono sentimenti contrastanti dopo la 30esima edizione del Trofeo Bandini, che ha visto domenica premiare il pilota della McLaren Lando Norris. Il sindaco Massimo Isola parla di incontro “emozionante e una importante occasione per la città di Faenza. Qui, il tema dei motori, della velocità, si respira quotidianamente”. Quella di domenica, prosegue, è stata “una tappa significativa nel percorso del Trofeo Bandini che, anno dopo anno e in luoghi diversi della nostra unione di comuni, continua a confermarsi come uno dei momenti chiave del sistema internazionale nel mondo dei motori. Siamo orgogliosi di questa manifestazione, parte fondamentale della nostra identità all'interno della Motor Valley”.

Ma non mancano le polemiche. Da Brisighella, sede storica della manifestazione che ricorda il compianto Lorenzo, fa rumore il malumore del sindaco Massimiliano Pederzoli, esternato sabato sui social: “Siamo rimasti increduli e sconcertati di fronte alla decisione dell'associazione che detiene il marchio della manifestazione, di farla svolgere a Faenza soprattutto nella ricorrenza del 30esimo anniversario del Premio. Non conosciamo quali siano le motivazioni di tale decisione né quali interessi essa nasconda. Rimane il comportamento di chi ha ignorato l'interesse ed il piacere della propria collettività di essere protagonista di un evento cosi radicato e importante”. Per questo motivo l'Amministrazione Comunale non ha partecipato alla manifestazione.