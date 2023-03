Via Baiona, una nuova strada per i camion della Marcegaglia: "Procedura in dirittura di arrivo"

Potrebbe trovare a breve una soluzione il problema del traffico su via Baiona e su via Canale Magni. Il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, in Consiglio comunale ha chiesto delucidazioni sullo stato del progetto, presentato al Comune da Marcegaglia il 23 gennaio 2020, "di costruire nuove corsie di accesso al proprio stabilimento non più dalla vecchia via Baiona, ma da via Gente di Mare, creando al contempo nuovi ampi parcheggi interni all’area aziendale. Si confidava in queste opere per rimuovere la principale causa dei blocchi stradali sulla viabilità ordinaria".

“La società Marcegaglia ha presentato la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione della viabilità alternativa, per il suo nuovo ingresso allo stabilimento il 12 luglio 2022 - riferisce l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte - Il progetto è stato esaminato nella conferenza dei servizi comunali e degli enti esterni interessati dai relativi lavori. Il primo esame ha determinato la richiesta di alcune spiegazioni e modifiche progettuali, risolte le quali a novembre del 2022, i servizi comunali hanno espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni, necessarie al rilascio del permesso di costruire. I lavori sono però previsti in prossimità della linea ferroviaria esistente, per cui una parte seppur piccola delle aree coinvolte è di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Per procedere al rilascio di questo permesso di costruire è perciò necessario che Marcegaglia ottenga la disponibilità della suddetta area di proprietà RFI ed anche l'autorizzazione in deroga per eseguire i lavori in prossimità della linea ferroviaria. Marcegaglia mi informa che con RFI la pratica è praticamente arrivata alla sua conclusione, e quindi è in fase di risoluzione quella che è l'ultima criticità. Il servizio comunale attende appunto che sia superata per rilasciare il permesso di costruire. Questa problematica dei mezzi pesanti, incanalati e fermi sulla Baiona in attesa di entrare nello stabilimento, è riconducibile alla mancanza di idonei spazi all'interno dello stabilimento stesso. Solo in seguito alla messa in opera del progetto, che è oggi in fase di approvazione, si riuscirà a risolvere andando a riorganizzare le aree interne della Marcegaglia. La procedura dovrebbe essere in dirittura di arrivo. Si attende solamente quest'ultimo passaggio con Ferrovie dello Stato, per poi procedere al rilascio del parere sul progetto e di conseguenza far avviare i lavori”.

"In effetti, già il 16 marzo 2021 - afferma Ancisi - rivolgendo al sindaco l’interrogazione: 'Marcegaglia e via Baiona, conflitto da risolvere con urgenza', diedi notizia che, al massimo entro la primavera stessa del 2021, sarebbe stata rilasciata a SNAM l'autorizzazione a realizzare l’allacciamento di Marcegaglia al metanodotto proveniente da sud-ovest, con cui il suddetto progetto aziendale interferiva. Superato questo ostacolo, si è dunque presentata l’interferenza con terreni di proprietà delle Ferrovie di Stato, superata ormai la quale, resterà da compiere solamente i lavori edili. Continueremo a vigilare perché non si perda altro tempo. Nel frattempo ho ricordato all’assessora la seguente nostra richiesta, da rivolgere a Marcegaglia. Posto che gli autocarri in arrivo allo stabilimento, dovendo passare dalla portineria per compilare dei documenti, vi impiegano almeno dieci minuti, causa di rallentamento delle ripartenze, che obbligano i mezzi in sosta su strada ad ingombrarla con lunghe file - conclude Ancisi - non potendo piazzare permanentemente sul posto una pattuglia di agenti perché regoli e disciplini il traffico, potrebbe essere un incaricato di Marcegaglia, anche della portineria, a controllare la situazione, chiedendo l’intervento della Polizia Locale solamente quando si verificano situazioni di blocco stradale non momentanee".