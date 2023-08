Via Del Confine a Cervia ancora chiusa dopo l'alluvione, la Lega: "Quando riaprirà?"

Frane, smottamenti e cedimento dell’asfalto restano tra le criticità conseguenti all’enorme passaggio di acqua dovuto all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio scorso. Una rottura importante è avvenuta anche a Cervia in via del Confine-angolo via Veneziana, nel forese, dove già durante il primo giorno di alluvione l’asfalto è crollato a causa del passaggio di un canale di scolo sotto la strada, che ha fatto cedere l’asfalto creando una voragine, con la conseguente interruzione della strada che è stata messa in sicurezza con l'interdizione al traffico.

"Ad oggi la strada è ancora interrotta destando preoccupazione in chi la percorreva quotidianamente prima del crollo - spiega Enea Puntiroli, consigliere della Lega, che sul tema ha presentato un'interrogazione - Via del confine è una strada molto importante per i residenti di San Giorgio, Cannuzzo e Pisignano, e inoltre ospita l’ingresso dell’aeroporto di Pisignano, sede del 15esimo stormo dell’aeronautica militare. Purtroppo allo stato attuale occorre percorrere strade alternative anche di campagna, spesso strette e pericolose soprattutto di notte in quanto prive di illuminazione. Occorre aggiungere che la deviazione comporta necessariamente anche un allungamento chilometrico dei percorsi con conseguente aumento dei costi di carburante e di tempo, creando così forti disagi soprattutto ai residenti".

Il consigliere chiede "al Presidente della Provincia di Ravenna e al Sindaco di Cervia, per quanto concerne le rispettive competenze, di esprimersi sui seguenti punti: considerando la piccola entità dell’intervento con costi ridotti ma di sicuro beneficio per i residenti e per il traffico locale, perché non si è ancora proceduto al ripristina del tratto stradale? Per quando è previsto l’inizio lavori? Quali altri giudizi si esprimono in merito alle problematiche sopra esposte? Quali ulteriori informazioni sono disponibili in merito alla problematica in oggetto?".