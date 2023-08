In giro per il mondo tra avventura e solidarietà: nasce l'associazione che promuove il 'viaggio consapevole'

Studiare e approfondire i luoghi da visitare e collaborare in modo diretto e indiretto con le varie realtà che operano sui territori. Sono ambiziosi gli obiettivi di 'Progetto A', associazione di promozione sociale nata a Faenza da qualche mese dall'idea di tra ragazzi, Francesco Santandrea, Marta Cornacchia e Nicola Donati. Una realtà che ha tra i suoi obiettivi la promozione e l’orientamento al 'viaggio consapevole', puntando a organizzare una particolare traversata: un viaggio on the road da Faenza a Dakar, sulle orme della Parigi-Dakar, alla quale il gruppo ha sempre sognato di partecipare.

L'itinerario, spiegano i promotori, sarà portato avanti usando mezzi propri fra Marocco, Mauritania e Senegal e si basa sulla conoscenza del luogo e la conseguente scelta dell’auto e della sua preparazione, grazie anche alla collaborazione e al dialogo con le associazioni di solidarietà operanti nei territori che l'associazione andrà a visitare.

"Una preparazione - sottolineano dall'associazione - che ci ha coinvolti personalmente, con ore per attrezzarci e recuperare il materiale per riparare e adeguare l’auto. Dalle relazioni costruite, il desiderio di donare a fine viaggio le auto utilizzate all’associazione 'Bambini nel Deserto ETS', al fine di supportare le sue realtà in Senegal, tra le quali la partnership con AMP Aree Marine Protette, agenzia del Ministero dell’Ambiente senegalese che collabora alle operazioni di pattugliamento delle coste".

Una volta raggiunta la meta finale del viaggio, i ragazzi verranno ospitati proprio da 'Bambini nel Deserto' e lì saranno al fianco dei volontari dell''organizzazione. Questa, concludono, sarà la prima di una serie di iniziative che, come Progetto A, sono intenzionati a portare avanti.