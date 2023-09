Al fondatore di Accademia Perduta Claudio Casadio il premio nazionale Franco Enriquez come migliore attore teatrale 

Una prestazione stupefacente per uno “straordinario attore, ironico, struggente, malinconico, poetico, commovente”. Con queste motivazioni la giuria del premio teatrale nazionale Franco Enriquez ha consegnato il riconoscimento come migliore attore a Claudio Casadio, socio fondatore della cooperativa Accademia perduta/Romagna Teatri, elogiato per la sua performance ne "L'Oreste". A Casadio sono arrivate le congratulazioni di Legacoop Romagna e tutti i cooperatori romagnoli.

Già vincitore nel 2021 insieme a Ruggero Sintoni per la direzione artistica del centro di produzione teatrale Accademia Perduta/Romagna Teatri nella categoria Teatro Contemporaneo di impegno sociale e civile, Casadio è da tempo riconosciuto artista di rilievo nazionale e internazionale, avendo calcato teatri italiani ed europei di primo livello.

L’opera che ha permesso a Casadio di ottenere questo riconoscimento è co-prodotta dalla cooperativa Accademia Perduta/Romagna Teatri e in due stagioni lo spettacolo ha raggiunto le 150 repliche con apprezzamento da parte della critica e del pubblico.

Legacoop sottolinea come questo riconoscimento sia la dimostrazione di come il settore cooperativo culturale romagnolo rappresenti un mondo di grandissima qualità per il territorio, capace di dare vita a lavori di enorme spessore nonostante le importanti difficoltà che negli ultimi anni ha dovuto affrontare. "Auguriamo a Casadio e alla cooperativa Accademia Perduta/Romagna Teatri di raggiungere ulteriori traguardi insieme e di continuare a essere una realtà capace di rappresentare al meglio la Romagna e i suoi valori", concludono da Legacoop.