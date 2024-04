Lascia la scrivania per il laboratorio: oggi insegna come diventare pasticceri a casa propria

Dalle scrivanie, come impiegata tecnica amministrativa in aziende legate al mondo dei motori, ai laboratori di pasticceria. Fino a diventare insegnante e, come ama definirsi lei stessa, dispensatrice di dolcezze. Sono partiti da Ravenna, al TecnoHelp - Academy Lab di via Sansovino, 17, i corsi pratici di pasticceria proposti da Erika Morini, di Alfonsine, nei quali "chi arriva cucina in prima persona e mangia quello che prepara per rendersi conto di quanto sia semplice, attraverso la dolcezza, regalare una coccola o una carezza a chi si ama o anche semplicemente a se stessi".

"Per me - prosegue - la dolcezza è uno strumento chiave nella vita delle persone, anche considerando il periodo storico che stiamo vivendo". I suoi corsi, partiti a marzo, andranno avanti fino a fine maggio. "L'idea di realizzare dei corsi di pasticceria, dolce e salata - spiega - era in cantiere da un po' di tempo. Non appena ho trovato gli spazi adeguati mi sono attrezzata e da circa un mese sono attiva al TecnoHelp. Chi frequenta i miei corsi, che hanno costi che non superano i 60 euro per oltre 2 ore di lezione, viene accolto in una cucina attrezzata come quella di casa. Per ripetere la stessa esperienza proprio tra le mura domestiche".

Erika Morini è anche molto attiva sulle piattaforme digitali: ha profili su Instagram, Facebook e Pinterest e un canale Youtube sul quale pubblica una ricetta gratuita a settimana: "In due anni non ho mai riproposto una stessa preparazione - sottolinea - Il prossimo passo è la riapertura in una nuova versione del mio sito, del quale si sta occupando un'agenzia che cura il rebranding e che sarà incentrato sulle mie esperienze raccontate in un blog. Un sito sul quale troveranno spazio corsi online, gratuiti e non, dedicati, tra gli altri, alle merende tradizionali, come la torta paradiso e le camille. Ma ho intenzione di proporre anche contenuti specifici per la preparazione, ad esempio, di creme e un'area dedicata ai dolci vegani. Sto lavorando tanto in back office per i progetti digitali e intanto porto avanti i corsi in presenza. Con lezioni che vanno dal brunch, all'aperitivo alle fritture dolci e croccanti a tanto altro".

Prima di intraprendere la carriera imprenditoriale, Erika ha passato momenti complicati. Ed è poi giunta al mondo dei dolci, facendo sei anni di gavetta tra pasticcerie e laboratori. "Dieci anni fa l'azienda per la quale lavoravo ha portato i libri in tribunale (procedura propedeutica alla richiesta di fallimento, ndr) - ricorda -. Accanto alla mia vita professionale, però, ho sempre però coltivato la passione per la cucina e la pasticceria. Nel momento del bisogno, quindi, ho iniziato a lavorare in questo settore, passando anche per chioschi di piadine, bar e poi laboratori professionali. Da tutti ho cercato di rubare con gli occhi il mestiere, cosa che mi ha aiutato a rendere la mia passione una professione".

Quando poi anche l'ultima pasticceria nella quale ha lavorato come dipendente ha deciso di cessare l'attività, il salto come imprenditrice del settore è diventato definitivo. "Già da tempo sentivo che era arrivato il momento di uscire dallo standard e creare qualcosa di mio. Pur avendo altre offerte, ho scelto di mettermi in proprio. E di dare il via a un percorso nuovo, che passa anche dalle storie di chi, ad esempio, segue i miei corsi. Nei quali l'obiettivo non è solo di insegnare a realizzare ricette, ma di rendere consapevoli di quanto la cucina sia inclusiva e di quanto importante e nutriente sia la condivisione di ciò che si prepara".

Per prenotarsi o avere informazioni, mandare una mail a erika@erikamorini.com.