'Fusion nippo-romagnolo': nel nuovo ristorante giapponese canocchie e seppie dei pescatori ravennati

Dare una nuova impronta uscendo dalla logica "all you can eat", puntando su un menu alla carta, con prodotti freschi e di qualità. A Ravenna, in via Romea Sud, ha aperto le porte 'Kuma Oriental Taste', nuovo ristorante giapponese di Houtsi Group, società che ha già all'attivo locali di cucina orientale in Romagna ed Emilia. All'inaugurazione, giovedì sera, ha partecipato anche Igor Gallonetto, assessore comunale alla Transizione digitale e Verde pubblico.

"Il gruppo - spiega Marco Guido Ferranti, direttore della sede societaria di Ravenna - è presente anche a Faenza, Cesena, Forlì, Modena e Bologna. Ma qui a Ravenna ha scelto di proporre un concept unico, con una cucina libera da ogni definizione. Un posto che si differenzia anche nella scelta degli arredi dei locali, che punta sull'eleganza e la modernità, fornendo un'atmosfera molto accogliente", sottolinea Ferranti.

Un locale curato nei dettagli, con poltrone in velluto e un videowall di 20 metri quadri che trasmette immagini ad alta definizione. Ma l'aspetto principale è l'attenzione data alla cucina, spiega ancora Ferranti. "Vogliamo accompagnare i nostri ospiti in un'esperienza gastronomica armonica, partendo dalla presentazione dei piatti. Ma il nostro punto fermo è la qualità dei prodotti: per ottenerla ci appoggiamo anche a fornitori del territorio. Per diversi prodotti, dalle canocchie alle seppie, abbiamo allacciato rapporti con i pescatori da Porto Garibaldi a Cesenatico".

Quando non è possibile rivolgersi al mercato locale, si punta comunque, anche nella grande distribuzione, ad avere il meglio possibile dal mercato. "Il nostro sushiman Yang è il motore pulsante di Kuma. È lui ad avere l'ultima parola sui prodotti e sceglie solo materie prime freschissime". Un locale moderno, anche nel design che si prepara a collaborare con altre realtà del territorio nella realizzazione di eventi. In questi giorni, infatti, "abbiamo avviato contatti per organizzare serate specifiche a tema, come dei dinner show, che proporremo alla nostra clientela".