Pronti a partire i 156 ravennati che parteciperanno alla Giornata mondiale dei giovani

Da Ravenna a Lisbona per incontrare il Papa. Saranno 156 i giovani della diocesi di Ravenna-Cervia che parteciperanno alla Giornata mondiale dei Giovani in programma a Lisbona, in Portogallo, dall'1 al 6 agosto. Venerdì 28 luglio dalla parrocchia di Santa Maria del Torrione partirà, in pullman, il primo gruppo di pellegrini accompagnato dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e da don Matteo Papetti, direttore della Pastorale giovanile-vocazionale di Ravenna. Il secondo gruppo partirà in aereo da Forlì con don Davide Riminucci. Il primo gruppo, con le altre diocesi della Romagna, farà tappa a Lourdes per raggiungere poi Lisbona il 31 luglio, dove incontreranno il resto dei ragazzi ravennati.

Catechesi, incontri, momenti di preghiera, la grande Festa degli italiani del 2 agosto e, infine, la veglia e la Messa con Papa Francesco saranno i momenti più significativi della Gmg di Lisbona, alla quale partecipano 65mila giovani provenienti da 180 Diocesi d’Italia e diverse centinaia di migliaia da tutto il mondo. A livello ecclesiale, si tratta del primo grande evento internazionale organizzato dopo il tempo del Covid. A livello diocesano, la Gmg è sempre stata un volano per l’esperienza di fede giovanile, spiega don Matteo Papetti: "I ragazzi che vengono per metà hanno meno di 18 anni e quasi tutti sono alla prima Gmg. Per noi e per loro, è una grande sfida".

Chi resta a casa avrà la possibilità di vivere, almeno in parte, l’esperienza della Giornata mondiale dei giovani. “Gmg at the beach” è la proposta della Pastorale giovanile per il 5 e 6 agosto. In occasione della veglia con Papa Francesco, nella parrocchia di Lido di Savio (Via Lord Byron) è in programma una serata di preghiera e riflessione in collegamento con il Campo da Graça di Lisbona, dove si svolge la veglia con il pontefice. L’appuntamento è per le 19 per una cena condivisa e poi per il collegamento con Lisbona. Sarà possibile passare la notte sotto le stelle e poi, al mattino alle 6, è in programma la messa che sarà celebrata da monsignor Mario Toso, vescovo di Faenza, al bagno “Lo Spiaggino”.