Dall'inventrice del 'gelato di Selen' gli auguri per l'avventura all'Isola dei Famosi: "Quando avrai fame pensa al nostro cono"

Arriva da chi le ha dedicato addirittura un gelato uno dei più originali in bocca al lupo per l'inizio dell'avventura in tv. “Cara Selen, quando i morsi della fame si faranno sentire, pensa al nostro gelato”: è l'augurio che Gessica Galletti fa a Luce Caponegro, ex pornostar ravennate entrata a far parte del cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024. Proprio loro hanno dato vita nell'estate 2023 al gelato di Selen, un gusto al cioccolato crudo mantecato al peperoncino di Caienna.

“Sono davvero felice che Selen sia entrata nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi - afferma Galletti, amica e titolare della bio-gelateria presente a Cervia, Cesena e Cesenatico che ha creato il gusto - È una donna fantastica e sono sicura che, se saprà tirar fuori la sua personalità e i suoi valori, anche il pubblico imparerà ad amarla”.

“Con Selen all’Isola - aggiunge la gelataia - non potevamo non riproporre quel gusto speciale scelto da lei in persona e creato da me con ingredienti bio e procedimenti 100% vegan”. Il gelato di Selen fa parte della linea “crudi vegani” ed è realizzato con fave di puro cacao e addolcito con zucchero integrale del fiore di cocco bio, che ha un indice glicemico più basso. Un gusto che ha coniugato l’amore per la natura e la sostenibilità ambientale.

“So che, sull’Isola, i morsi della fame si faranno sentire - conclude Gessica - soprattutto per Selen che, amante dei piaceri della tavola, è sempre stata una buona forchetta. E sono sicura che, a Cayos Cochinos in Honduras, quando lo stomaco comincerà a borbottare Luce penserà al nostro gelato”.