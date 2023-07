Record di fedeltà per Leopoldo ed Ennio: da 40 anni sempre in vacanza a Cervia

Un vero e proprio amore incondizionato per la Cervia e la Romagna. Sono stati premiati nella mattinata di mercoledì i turisti più affezionati che trascorrono le loro vacanze in città da almeno dieci anni continuativi. Il record di 'fedelissimi' spetta a Leopoldo Mereghetti ed Ennio Moscato, che da quarant'anni hanno scelto Cervia come meta delle loro ferie estive. A segnalarli, rispettivamente, l'hotel Buratti e l'hotel Giuliana.

Premiati anche altri vacanzieri storici della città. Vengono infatti in vacanza qui da 23 anni Miriam Mereghetti e Alisia Gallotti, segnalati dall'hotel Buratti. Il Nettuno, invece, ha fatto il nome di Luca, Camilla e Beatrice Limonta, presenti da 14 anni continuativi. Amelia Battisini e Paolo Mantovani sono fedeli della vacanza cervese da 12 anni, come segnalato dall’hotel Astoria, così come sempre da 12 anni sono presenti Maurizio, Martina, Mattia Costantino e Chiara Tintori, segnalati da hotel Ondina e Milazzo.

La città riconosce questa costanza ricevendo gli ospiti in Municipio e offrendo loro un attestato che li nomina “Amici di Cervia”. A consegnare loro il riconoscimento è stato il vicesindaco Gabriele Armuzzi, che oltre alla pergamena ha donato il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità e un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato. La cerimonia è stata accompagnata dalla musica dei violini di due allieve della scuola di Musica “Rossini”, guidate dal loro insegnante.

Si tratta del secondo degli appuntamenti dedicati ai turisti più affezionati per il 2023. Le prossime premiazioni "Amico di Cervia" si svolgerano sempre nella sala del Consiglio comunale il 9 e 23 agosto e il 6 settembre. La scelta dei turisti più fedeli è resa possibile grazie alle segnalazioni di albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari, che possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa.