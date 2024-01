Quando la bellezza del legno entra nelle nostre case

Si dice che la bellezza sia soggettiva, che dipenda dallo sguardo di chi osserva, dai gusti, dal contesto, dalle sensazioni. Eppure la natura, nella sua semplicità e purezza, regala agli occhi di ognuno di noi infiniti dettagli obiettivamente meravigliosi.

Pensiamo al legno e alle sue venature, uniche e irripetibili, e le infinite tipologie, date dalla diversità di ogni albero. A tutto questo si aggiungono versatilità e pregio, caratteristiche che permettono a tale bellezza di entrare nelle nostre case e diventare parte integrante dell’arredo, rendendole uniche e accoglienti.

Nel cuore della Romagna, una realtà imprenditoriale diventata leader in Europa nella produzione di pavimenti in legno da interno e da esterno, è l’azienda a cui rivolgersi per trasformare questo sogno in realtà.

30 anni di esperienza, professionalità e affidabilità

Dislocata su tre stabilimenti, a pochi chilometri dalla città di Ravenna e dal porto, Original Parquet opera sul mercato dal 1994. Grazie a uno stile inconfondibile, all’esperienza e all’accurata selezione delle materie prime più pregiate, è diventata punto di riferimento in Italia e all’estero.

La scelta dei legni migliori, provenienti da un ambiente responsabile e sostenibile, insieme alla decisione di investire costantemente le proprie risorse in tecnologia, ricerca ed impiantistica industriale, permette all’azienda di distinguersi per etica, professionalità e affidabilità.

È per questo che ogni casa troverebbe in Original Parquet la garanzia di ottima qualità, creatività e l’artigianalità italiana, per uno spazio unico, intimo e accogliente.

Un’ampia gamma di prodotti: la bellezza entra nelle nostre case

“Non esiste pavimentazione la cui destinazione d’uso sia incompatibile con il pavimento in legno.”

Il catalogo di Original Parquet offre una vasta gamma di prodotti, pronti a soddisfare ogni esigenza tecnica ed estetica, che si distinguono per superfici e finiture, scelte qualitative e formati.

Una volta selezionati tali elementi, la scelta può ricadere sulle Collezioni Colori e Collezioni Speciali. Nel primo caso, l’azienda propone legni:

Sbiancati

Impregnati

Decappati

Oliati naturali

Naturalizzati

Naturali

Noce europeo

Un arcobaleno di varietà cromatiche tutte da scoprire, che passano dai colori caldi ai colori freddi, dalle venature disegnate, ai bianchi.

Le Collezioni Speciali oltre ad includere un’ampia varietà di colori, propongono doghe di diverse forme e dimensioni, classiche o di design, che possono donare all’ambiente calore, unicità e originalità. Tra le molteplici possibilità, da non perdere è l’originale Collezione Euclide, “una gamma elegante e raffinata di pavimenti che si animano dalla combinazione tra poligoni di varie forme, colori e finiture per creare possibilità talmente varie da poter soddisfare qualsiasi esigenza di gusto o di abbinamento con stili classici o moderni.”

La Collezione Super Business: alta qualità alla portata di tutti

All’interno della gamma di prodotti business, Original Parquet propone la Collezione Super Business, un prefinito di media dimensione, dello spessore di 10 millimetri: un’alternativa vantaggiosa in termini economici, senza precluderne gli standard qualitativi.

Di grande tendenza, si presenta come un tavolato dal formato pratico e compatto, che attraverso la presenza di nodi naturali, conferisce naturalità al legno, portando tale peculiarità e bellezza all’interno dell’ambiente in cui viene posato.

Le varianti proposte sono:

Invecchiato Fumé

Invisibile

Noce Biondo

Rovere

Info e contatti

Per ricevere ulteriore materiale informativo, richiedere un catalogo e conoscere da vicino la meravigliosa realtà di Original Parquet e i suoi esclusivi prodotti, è possibile consultare il sito internet www.originalparquet.com.