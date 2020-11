A Soverato la Conad cerca riscatto nella trasferta più lunga del campionato

Reduce dalla sconfitta casalinga contro la capolista Curtrofiano, la Conad Olimpia Teodora è attesa dalla trasferta più lunga del campionato che vedrà le ragazze ravennati impegnate domenica alle 17, al Palascoppa di Soverato. Ravenna proverà a ripetere il match di andata dove si impose tra le mura amiche per 3-1, mentre le padrone di casa vorrebbero confermare il loro ottimo momento di forma che ha fruttato 3 successi in fila e il terzo posto della classifica, proprio 3 punti avanti rispetto alle romagnole. Arbitri del match saranno Christian Palumbo e Antonio Gaetano.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Ci attende una lunga trasferta in un campo non facile e contro una squadra che sta facendo un bel campionato. Tra l’altro quando le abbiamo incontrate all’andata l’opposta Shields era appena arrivata e forse doveva ancora entrare al meglio nei loro meccanismi. Inoltre si trattava di una delle prime giornate, quindi un po’ tutti eravamo poco rodati. Loro possono contare su buoni riferimenti in attacco e hanno giocatrici interessanti, ma dal canto nostro abbiamo lavorato bene in settimana, con qualità e un ottimo atteggiamento. Ma del resto l’impegno non è mai mancato e mai mancherà perché posso contare su un grande gruppo".

"Quello che vogliamo è riuscire a mettere in difficoltà Soverato, confermando quello che di buono abbiamo fatto vedere fin qui e andando a crescere in quello che ci sta mancando, soprattutto le situazioni di freddezza nei momenti decisivi dei set e la gestione del contrattacco eliminando il più possibile gli errori gratuiti - conclude -. Abbiamo come sempre il nostro piano partita, ma se ci sarà bisogno di fare altri adattamenti dovremo essere bravi nella lettura, in modo rapido e concreto”.