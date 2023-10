Ciclismo, il sole bacia la storica gran fondo: oltre 1200 al via del 42esimo Giro della Romagna

Il 42esimo Giro cicloturistico della Romagna ha regalato ancora una volta una splendida giornata di sport, di festa e di divertimento al nutritissimo numero di cicloturisti che hanno deciso di parteciparvi, nonostante la stagione avanzata e le previsioni meteo non bellissime. Questa ormai classica Gran Fondo ha dovuto quest’anno subire diversi spostamenti per l’alluvione e per i danni che questa ha provocato non solo a Lugo ma in tutti i territori che abitualmente venivano attraversati, costringendo gli organizzatori a portarla dal 7 maggio al 22 ottobre e a modificare notevolmente gli abituali percorsi che in larga parte non erano più percorribili.

La perseveranza degli organizzatori che a ogni costo hanno voluto svolgere la manifestazione, anche come segnale di ripartenza dopo i disastri provocati dal maltempo, è però stata premiata da una bella giornata di sole, con temperature gradevoli, perfetta quindi per pedalare lungo i tre percorsi che erano stati predisposti, oltre all’autogestito. Notevole è stata la risposta che hanno dato i cicloturisti, 1235 iscritti, di cui oltre un centinaio erano donne, appartenenti a 165 società, con presenze anche da Toscana, Lombardia, Veneto, Lazio e altre. Da parte di tutti c’è stato ancora una volta un giudizio di estrema positività sull’organizzazione della manifestazione, attenzione alla sicurezza, qualità e varietà dei ristori e del pasta party finale, oltre che del ben fornito pacco gara riservato a tutti e pieno di parecchi prodotti alimentari provenienti da imprese del territorio.

La conclusione della giornata ha visto la premiazione di 30 società, sulla base del numero di iscritti e del punteggio ottenuto da ognuna per i percorsi che avevano effettuato. Al primo posto si è classificata la Polisportiva Tozzona di Imola e, a seguire, Team Borghi Bike di Ferrara, San Patrizio, le due Società del faentino Team Passion e Avis Faenza e poi altre 25 società. Come avviene da anni, un altro ambito premio che caratterizza la Manifestazione della Baracca è quello che viene riservato alle cicliste che partecipano al Giro della Romagna, consistente nell’aggiudicazione a sorte di un diamante certificato, offerto dalla Gioielleria Ponzi di Lugo, che è stato vinto quest’anno da una ciclista della Polisportiva Tozzona.

In un clima di grande festosità, con un ringraziamento a tutti i soci della Baracca che attraverso il loro volontario impegno hanno permesso lo svolgimento della Manifestazione, che avrà un seguito anche attraverso una donazione che sarà destinata quest’anno a sostegno dei danni provocati dall’alluvione, gli organizzatori salutando tutti hanno dato appuntamento alla prossima primavera quando si svolgerà la 43° edizione del Giro Cicloturistico della Romagna.