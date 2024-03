A Melbourne arrivano i primi punti per la Racing Bulls con Tsunoda: "Weekend costante e senza errori". Male Ricciardo

Yuki Tsunoda regala i primi punti alla Racing Bulls con il settimo posto nel Gran Premio d'Australia, terzo round del mondiale di Formula Uno. "Finalmente un piazzamento nella top ten - esclama il pilota giapponese -. La squadra lo merita sicuramente e sono molto felice. Siamo stati molto costanti durante questo fine settimana e la macchina si è comportata bene fin da subito, quindi dovevamo solo mettere tutto insieme e fare una gara pulita per segnare punti".

"Non abbiamo commesso errori ed è importante perchè ci dà fiducia in vista delle prossime gare - prosegue il portacolori della scuderia di Faenza -. Fare una gara pulita sembra facile, ma le ultime due gare sono state frustranti per noi, quindi finire ottavo (poi promosso al settimo posto con la penalità di 20" inflitta a Fernando Alonso, ndr) è stato sicuramente meritato. La squadra ha fatto un lavoro fantastico e vedo che sta migliorando significativamente ad ogni gara".

Il giapponese ha rimarcato come "la differenza nella vettura tra lo stesso orario di Melbourne dell’anno scorso e quest’anno è impressionante. Il lavoro ha sicuramente dato i suoi frutti". Prossimo round a Suzuka, gara di casa per Yuki: "Non ho mai ottenuto punti in Formula Uno nel mio Gran Premio di casa, ma la macchina sembra buona, quindi ci riproveremo quest’anno. Ora è il momento per noi di analizzare, reimpostare e spingere ancora in Giappone".

Daniel Ricciardo non è andato oltre la 12esima piazza: "Sento che la macchina in sé non è cambiata molto rispetto allo scorso anno, è un aggiornamento ma le caratteristiche sono molto simili. C’è una certa fiducia in questo e non penso che dobbiamo cambiare tutto, quindi troveremo qualcosa in uno dei prossimi fine settimana per continuare il trend positivo delle prestazioni”.