Aspettando la "Lugo Run": nella t-shirt della corsa un omaggio alla Rocca Estense

Nei giorni scorsi la presentazione di “La Fortezza della Vittoria”, medaglia che toccherà ai finisher dell’edizione 2024 di LugoRun21K. Ora, viene svelata anche la t-shirt ufficiale della manifestazione, che porterà anch’essa il profilo stilizzato della Rocca Estense. Quella in programma domenica 5 maggio non sarà un’edizione normale del grande evento sportivo di Lugo per la scelta della Uisp di assegnare, proprio sui 21,0975 Km romagnoli, i titoli nazionali di Mezza Maratona. E in un’occasione così speciale tutto si sta predisponendo affinché si possa rendere omaggio alla storia e alla tradizione lughese con ogni piccolo particolare. Così, dopo la scelta di dedicare la medaglia 2024 alla fortificazione simbolo della città, sede dell’Amministrazione comunale addirittura dal 1847, anche la t-shirt ufficiale di LugoRun riporterà il disegno stesso che caratterizza la medaglia.

Una splendida riproduzione dell’edificio che risale al medioevo, con l’aspetto attuale datato fine 1500, anche se nel corso del tempo sono state molte le modifiche, culminate con la realizzazione del Giardino Pensile alla fine del XVIII secolo. Nella t-shirt, così come nella medaglia, sono visibili la torre principale e la rampa di ingresso, un vero e proprio simbolo anche a centinaia d’anni di distanza. La t-shirt ufficiale, che sarà di color nero con stampa verde fluo, sarà riservata ai primi 500 iscritti della gara competitiva, una maglia in tessuto tecnico realizzata da Runnek, azienda specializzata del settore running. Per lo staff invece una t-shirt con le stesse stampe e lo stesso tessuto, ma di color giallo fluo. Proseguono intanto le iscrizioni all’evento in programma il 5 maggio, con il via alla LugoRun21K, mezza maratona valida, come detto, come Campionato Nazionale Uisp, che verrà dato alle 9 del mattino, seguita dalla LugoRun9K, ludico motoria per runner o semplici camminatori aperta a tutti, oltre che dalla LugoRun6K Kids per gli alunni delle scuole Elementari e Medie del territorio lughese.