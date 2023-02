Atletica 85 Faenza, un altro weekend ricco di gioie: Pietro Rizzo campione regionale tra i cadetti

Fine settimana di rassegne regionali e nazionali per i portacolori dell'Atletica 85 Faenza. A Parma si sono disputati i campionati regionali indoor cadetti. Protagonista Pietro Rizzo nei 60 metri con il tempo di 7"28, che si è laureato campione regionale. Questo tempo gli è valso anche il primato personale. Bene anche Riccardo Dotti, che in finale è arrivato sesto con il tempo di 7"65, siglando un primato personale. Tra le cadette brava Giorgia Battilani nei 60hs, quarta in finale con il personale di 9"64 segnato in batteria. Nei 200 metri buon terzo posto di Dotti con il tempo di 25”53, che ha migliorato la posizione rispetto alla gara dei 60m. Sulla distanza dei 1000 metri Luca Cattani ha chiuso quinto in 2’55”20.

Domenica sempre a Parma, in condizioni metereologiche per niente ottimali tra pioggia e vento, si sono tenuti i campionati regionali di lanci per le categorie cadetti e allievi. Si è distinta l'allieva classe 2006 Denise Soldati, arrivando seconda nel lancio del disco (da un chilo), segnando una distanza di 24,14 metri, primato personale. Settima invece tra le cadette, con disco sempre da un chilo, Lucia Cicognani con la misura di 16,61 metri. Nel giavellotto allieve da 500 grammi buon quarto posto di Carlotta Tagliaferri con la misura di 28,02 metri.

A Chieti invece, domenica, si son disputati i campionati italiani e di società di cross master. In un percorso non semplice e molto tecnico la squadra donne master ha conquistato il titolo di vice campione italiano, a soli 4 punti dalle prime, 737 contro 733 punti. Tra i risultati di rilievo buon secondo posto di Fiorenza Pierli tra le SF40 sui 4 chilometri con il tempo di 15'51", Susi Frisoni e Bertolucci Paola, rispettivamente seconda e terza nelle SF60 sulla distanza di 3 chilometri. Ottima la vittoria di Lucia Soranzo nelle SF75, che si aggiudica il titolo di campionessa italiana.