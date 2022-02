Automobilismo, la scuderia faentina Top Driver pronta per la nuova stagione

Si stanno delineando i programmi 2022 della scuderia faentina Team Top Driver, che sarà impegnata su vari fronti: il rallysta Ruggero Ravaglioli passerà alle gare in pista affrontando il campionato Time Attack, al volante di una prestigiosa Lamborghini Huracàn. La serie si compone di cinque appuntamenti, il primo dei quali si disputerà il 10 aprile all'Autodromo di Misano, per poi proseguire al Red Bull Ring in Austria, Vallelunga,Monza, per terminare in ottobre nuovamente a Misano; in forse la sua presenza con la mitica Ford Mustang alle tre gare organizzate dalla Scuderia San Marino.

Per quanto concerne la Coppa Romagna Slalom, saranno ancora sette i piloti impegnati in questo fortunato torneo, Emanuele Cantoni e Luca Marzari su Proto 1.0,Fulvio Paganelli, Lotus 7,Marco Sangiorgi, Suzuki Vitara, "Top Driver", Ford Mustang e i fratelli Bartolo, Citroen. Il brisighellese Gianlorenzo Moretti, sta invece ancora "sfogliando la margherita", per decidere in che ambito impegnarsi.

A livello organizzativo il Team Top Driver, organizzerà sabato 9 aprile il Raduno Faenza-Modigliana-Tredozio-Lutirano, prova di apertura del Trofeo Della Romagna, coordinerà il controllo a timbro in piazza a Faenza del Gran Premio Nuvolari e proseguirà ad organizzare corsi di guida sicura e sportiva.