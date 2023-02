Campionato regionale arco nudo: 6 medaglie per gli arcieri bizantini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Lungo fine settimana per gli Arcieri Bizantini, che sabato 18 e domenica 19 febbraio sono stati impegnati nell’organizzazione della seconda fase dei Campionati Regionali e precisamente il “Campionato Regionale Arco Nudo”. Nella location di Lido Adriano, presso la palestra della scuola secondaria di primo grado Alighieri, sono arrivati arcieri da tutte le società dell’Emilia Romagna alla ricerca di un titolo. Nove i bizantini in gara, per 6 medaglie conquistate. Per l’individuale, grande risultato per Matelda Miolo, classe juniores, che conquista il titolo di Campionessa Regionale di Classe, e vince la medaglia d’oro con il punteggio di 479 (245+234). Nella competizione a squadre i bizantini arrivano a podio sia nel maschile che nel femminile: Tozzola, Venturi, Pizzi, vincono la medaglia d’argento per la classe master maschile con il punteggio di 1501 (508+503+490), mentre le quote rosa si aggiudicano la medaglia di bronzo con Padovani, Ghetti, Bandini e il punteggio di 1196 (420+411+365). Nel pomeriggio di domenica hanno avuto luogo gli scontri diretti con l’assegnazione dei titoli assoluti: per l’individuale si sono qualificati i primi sedici atleti con i punteggi più alti, a prescindere dalla categoria, mentre per le squadre hanno avuto accesso le prime 4, (formate dai tre atleti, della stessa società, con i punteggi più alti in qualifica a prescindere dalla categoria). E se nell’individuale la Miolo è l’unica rappresentante femminile, gli uomini si qualificano tutti.

Ottimo risultato per Simone Pizzi che a dispetto di un punteggio in qualifica al di sotto delle sue prestazioni, nell’assoluto fa valere le sue ragioni. Entrato nei 16 grazie allo shoot off vinto contro Fabio Ciotti (Arco Club Riccione), battuto il compagno di squadra Marcello Tozzola ai quarti, e superato la semifinale contro Fabio Montanari per 6-2, Pizzi approda alla finale per l’oro. Finale tostissima, contro Alessandro Morini dell’Ypsilon Arco Club che dopo aver lasciato al palo quasi tutti gli avversari per 6-0, impone anche in finale un perentorio 6-0 al bizantino che deve cedere il passo. Simone Pizzi vince così la medaglia d’argento assoluta nella categoria maschile. Gli altri bizantini in gara: Tozzola 5° assoluto, Michele Baroncini si ferma ai quarti risultando 6° assoluto, mentre Massimo Venturi non riesce a superare gli ottavi classificandosi 9° assoluto. Brava Matelda Miolo che riesce a superare gli ottavi in un lungo scontro finito allo shoot off ma viene fermata ai quarti da Marilena Lorenzi (Arcieri del Forte, che vincerà l’argento) classificandosi 6° assoluta. Soddisfazioni anche dalle squadre. Per gli uomini, Tozzola, Baroncini, Venturi affrontano in semifinale gli arcieri del Re Bertoldo, perdendo allo shoot off, ma si rifanno nella finale per il terzo posto vincendo per 6-0 contro gli atleti del Castenaso Archery Team, vincendo così la medaglia di bronzo assoluta a squadre maschile. Per le donne, Matelda Miolo, Donatella Domini e Angela Padovani si scontrano in semifinale con le ragazze del Rimini Seven Arrow a cui tengono testa fino alla fine cedendo solo allo shoot off e aggiudicandosi direttamente la medaglia di bronzo assoluta grazie alla defezione della quarta squadra in gara. A completamento dei posti disponibili per la divisione AN, hanno gareggiato anche alcuni atleti delle divisioni OL e CO alla ricerca dell’ultimo risultato valido per la qualifica ai Campionati Italiani. Per gli arcieri Bizantini, Marcello Tozzola sale sul gradino più alto del podio nell’arco OL master maschile con il punteggio di 563.