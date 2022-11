Centro Sub Nuoto Faenza: il Meeting del Mosaico mette 26 medaglie al collo dei nuotatori

Il “rodaggio” dei nuotatori agonisti è finito ed a dimostrarlo sono le vittorie e i piazzamenti, cui si aggiunge il terzo posto nella classifica per società, ottenuti domenica scorsa al 16° Meeting del Mosaico in vasca da 50 metri, andato in scena alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna. Il Centro Sub Nuoto Club 2000 porta a casa 9 medaglie d’oro, 8 d’argento e 8 di bronzo. A gratificare gli allenatori Marco Fregnani degli “Assoluti” e Fabrizio Zani della categoria “Ragazzi” sono in particolare i miglioramenti generali e la conferma del buon livello prestazionale di alcuni atleti.

Fra i più grandi d’età, ossia gli “Assoluti”, brillano in campo femminile Andrea Maltoni vincitrice nei 50 e nei 100 metri dorso, Gaia Gionta prima nei 200 rana e seconda nei 100 rana, Giada Minelli seconda nei 200 farfalla, Penelope Sangiorgi seconda nei 50 dorso, Martina Venieri seconda nei 200 misti e Serena Gaddoni terza nei 200 misti. In campo maschile è Filippo Rondinini a farla da mattatore con la medaglia d’oro nei 200 misti e quelle di bronzo nei 200 farfalla e nei 400 misti; Filippo Franchi domina nei 400 misti, mentre Davide Ranieri conquista il bronzo nei 50 dorso.

I “Ragazzi” non sono da meno, al punto che la gara dei 200 dorso maschili vede un podio tutto faentino con Nicola Alberani vincitore, Luca Balestri secondo e Matteo Marziale terzo.

Massimo Minardi vince nei 50 rana, arriva secondo nei 200 rana e terzo nei 100 rana; Alex Gaddoni è terzo nei 200 farfalla, stesso piazzamento per Giulio Gondoni nei 200 misti. In campo femminile Anna Bolzon è d’oro nei 100 stile libero e d’argento nei 50 e nei 200 stile libero, mentre Greta Amadei batte la concorrenza nei 50 rana ed è terza nei 200 farfalla.

Bagno nelle medaglie anche per i nuotatori Master (over 25 anni) del Centro Sub Nuoto, che alla prima uscita stagionale erano di scena al 19° Trofeo De Akker in vasca da 50 metri alla piscina “Carmen Longo” di Bologna, dove la società di Faenza raggiunge il migliore risultato da quando partecipa a questa manifestazione, giungendo terza su oltre 25 società partecipanti, grazie ai punti conquistati da tutti e 20 i suoi atleti in gara.

Ottengono doppio successo Laura Rava (categoria M80) nei 100 metri dorso e nei 50 stile libero, Nadia Cerchierini (M30) nei 50 stile libero e nei 50 rana, Stefano Schiumarini (M60) nei 50 dorso e nei 50 stile libero. Doppia medaglia per Elettra Frassineti (M25) oro nei 50 dorso e argento nei 50 stile libero, Veronica Molnar (M50) oro nei 50 stile libero e argento nei 50 rana, Claudia Emma Pasi (M40) oro nei 50 rana e argento nei 50 stile libero, Leopoldo Liverani (M35) oro nei 50 stile libero e argento nei 50 rana. Marcello Savini (M25) vince negli 800 stile libero, mentre centrano entrambi la piazza d’onore Enrico Zama (M35) nei 50 stile libero e Luca Stroppa (M25) negli 800 stile libero. Non mancano le medaglie di bronzo, finite al collo di Federica Sfogliaferri (M50) nei 50 stile libero, Filippo Mallamaci (M25) nei 50 rana, Andrea Forni (M40) nei 50 stile libero e nei 50 rana, Stefano Tummarello (M25) nei 100 e nei 50 stile libero. I nuotatori Master faentini torneranno in gara sabato 4 e domenica 3 dicembre al 18° Trofeo Città di Riccione.

Va ricordato, infine, che sabato 26 novembre alle 18.15 verrà disputato l’incontro di pallanuoto tra Ravenna e Centro Sub Nuoto Faenza nell’ambito del Campionato Invernale Under 16: la partita si giocherà alla piscina “Gambi” di Ravenna.