Per la “Cervia Run” arrivano le telecamere di Sky, intanto sale il numero degli iscritti

A poco meno di tre settimane dal ciak procedono secondo le più rosee aspettative le iscrizioni alla prima edizione della “Cervia Run”, la nuova gara podistica del calendario Fidal in programma sul lungomare di Cervia nel weekend del 23-24 marzo. Sono già oltre seicento, infatti, i pettorali prenotati per la 21 chilometri, a cui se ne aggiungeranno altrettanti per la non competitiva di 5 chilometri. Dunque, considerando che si stanno definendo in questi giorni gli accordi con diverse società podistiche del territorio, é probabile che - domenica 24 marzo - davanti al quartier generale del bagno Marco si allineeranno non meno di 1500 iscritti: “Un ottimo risultato - spiega l’organizzatore della kermesse Marco Morigi - che pero’ ci piace considerare solo un punto di partenza per una manifestazione che, ci auguriamo, possa diventare nel corso degli anni un classico del calendario sportivo romagnolo”.

La rassegna - che gode del patrocinio del Comune di Cervia ma anche della Regione Emilia Romagna che ha concesso il suo marchio "E-R Sport Valley” - avrà anche un copertura mediatica di prestigio: all’evento, infatti, sono attese le telecamere Sky della trasmissione “Icarus” che dedicherà un ampio servizio televisivo alla manifestazione cervese.

Le gare si svolgeranno, come noto, lungo un percorso cittadino interamente pianeggiante che si snoderà sul lungomare di Cervia. E proprio le caratteristiche del tracciato hanno attirato l’attenzione di molti runner di alto livello. In campo femminile, in particolare, si attende una sfida agonistica molto interessante con tre atlete molto quotate: Federica Moroni, Eleonora Corradini e Sara Pastore.