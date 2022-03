Cervia, vince tre medaglie ai campionati europei: il sindaco premia lo schermitore Matteo Galassi

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato Matteo Galassi del Circolo della Spada di Cervia, che si è distinto con i colori della Nazionale ai Campionati Europei di scherma Giovani e Cadetti che si è svolto a Novi Sad, in Serbia, dal 26 febbraio al 7 marzo. All’incontro erano presenti l’insegnante Greta Pirini e Giorgio Pirini Presidente del Circolo della Spada di Cervia, inoltre Brando Foschini e Matteo Rossi due atleti porta colori del Circolo.

Il sedicenne Matteo Galassi ha conquistato 1 medaglia d’oro nella gara di spada a squadre maschile Under17 Cadetti e 2 medaglie di bronzo, una nella gara individuale di spada maschile categoria Giovani Under20 e l’altra nella prova a squadre della stessa categoria Under20. L’insegnante di scherma Greta Pirini da 12 anni è Maestra del Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima dove viene praticata maggiormente la disciplina della spada sportiva olimpica. Ha frequentato l'Accademia Nazionale e ha acquisito il titolo federale nazionale come tecnico di tutte le 3 armi. Laureata in Scienze Motorie ed Osteopata, è docente FIS (Federazione Italiana Scherma), commissario d’esame e componente dello staff nazionale tecnico della Federazione.

Il sindaco e l’assessore hanno espresso a Matteo l’apprezzamento dell’intera città per i risultati finora conseguiti e per tenere alto il nome di Cervia nello sport, augurando il buon esito per il campionato europeo.