Danza sportiva, ottime prove degli atleti ravennati alla 'Syllabus Cup' di Merano

Grande prova complessiva per gli atleti dell’associazione ravennate “You and Me danza sportiva”, seguiti dai maestri Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone, alla Syllabus Cup andata in scena a Merano. Ancora una volta, le medaglie arrivano dai giovanissimi: Gaia Calza ed Enea Monti (freschi reduci dal Premio dello Sport ricevuto dal Comune di Ravenna) ha vinto la medaglia d’oro nelle Danze Standard e nelle Danze Latino-americane nella Categoria C (10-11 anni), imponendosi in una sorta di “derby ravennate” sulla coppia composta da Giorgia Scanu e Steven Salmin, giunta al secondo posto in entrambe le gare. Ottimo quarto posto per l’altra coppia juniores, composta da Adele Monti ed Emanuele Dicorato, nelle Danze Standard Categoria C (12-13 anni); la stessa coppia è giunta ottava anche nei Balli Latini.

Buone prove anche per le due coppie Senior presenti a Merano: quella composta da Maria Rosaria Calvano e Antonio Conte è giunta in finale nelle Danze Standard, che ha visto anche l’esordio assoluto in una competizione di questo livello per la coppia formata da Maria Teresa Mele e Nicola Briamonte. Da sottolineare anche che le tre coppie Juniores si sono poi esibite, il giorno successivo alla gara, nel “Gran Prix Merano”, esibizione che ha visto in pista tutti i campioni del Team Diablo, una delle scuole di danza sportiva più importanti del mondo, a cui “You and Me danza sportiva” è associata.