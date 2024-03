La “Coppi e Bartali” tra il centro storico e le colline di Brisighella

Una giornata all’insegna dello sport quella vissuta oggi dal comune di Brisighella, che ha visto le strade del suo centro storico e delle sue colline attraversate dai partecipanti alla quarta tappa della corsa ciclistica “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”. L’evento ha visto un’importante partecipazione di pubblico e di amanti della bicicletta sia nel centro storico di Brisighella che lungo tutto il percorso. La gara è stata trasmessa in diretta streaming su RaiPlay.

Dopo la tappa inaugurale di Pesaro del 19 marzo e le due tappe tra Riccione e Sogliano sul Rubicone, la carovana è arrivata a Brisighella per una tappa articolata su due circuiti. Il primo, di 36,9 km, è stato affrontato per tre volte ed è stato caratterizzato dalla salita del Monticino. Al termine del terzo giro, quando mancavano 41,2 km al traguardo, gli atleti in gara hanno percorso due giri del circuito più breve, che oltre alla salita del Monticino presentava un'altra asperità da non sottovalutare: il valico di Rio Chiè. La partenza è avvenuta da piazza Marconi, mentre il traguardo finale è stato tagliato in via Naldi, di fronte alla residenza comunale.

Sul podio della tappa sono saliti, in ordine dal primo al terzo posto, Archie Ryan (Ef Education Easypost), Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) e Adam Toupalikik (Tdt unibet). Le maglie: Leader classifica generale (Sidermec): Koen Bouwmann (Team Visma-Lease a Bike), Leader classifica a punti (Selle SMP): Koen Bouwmann (Team Visma-Lease a Bike), Leader classifica gpm (Comune di Forlì): Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), Leader classifica dei giovani (Felsineo): Archie Ryan (Ed Education Easypost), Maglia "Brisighella città dell'olio" Sergio Meris (Colpac).

Il Velodromo Servadei di Forlì, sabato 23 marzo, incoronerà il vincitore dell’edizione 2024 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali al termine dell’ultima tappa che prenderà il via, come da tradizione, da Piazza Saffi.