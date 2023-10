Lotta, 5 medaglie d'oro per i Portuali al Trofeo "Città di Firenze"

Buona prova al IX "Trofeo Città di Firenze" di lotta olimpica per il Csrc Portuali Ravenna. Alla gara fiorentina, disputata domenica da oltre 140 atleti di 20 club provenienti da tutta Italia, i giovani lottatori del sodalizio ravennate hanno conquistato 5 medaglie d'oro grazie a Martina Cusano (Kg 46 Ragazzi), Giulia Gurioli (Kg 46 Under 13), Giacomo Fabbri (Kg 61 Ragazzi), Andrea Fabbri (Kg 62 Under 15) ed Alessio Pignato (Kg 62 Under 13). Pignato è stato premiato anche come migliore atleta della manifestazione.

Agli ori si aggiungono anche un argento di Rachele Fabbri (Kg 46 Ragazzi) e un bronzo di Lorenzo Wehbe (Kg 52 Under 15) conquistato nonostante un infortunio alla spalla. Per i Portuali arrivano anche i piazzamenti di Jacopo Ghidey (Kg 52) ed Enrique Campanale (Kg 62) negli Under 13. Risultati che hanno contribuito ad ottenere il quarto posto in classifica generale per il sodalizio ravennate di via Antico Squero, che sarà impegnato anche ad inizio novembre nella Coppa Italia Over 18 ed Under 17 a Rovereto.