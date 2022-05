Lotta greco-romana, un altro successo per Leon Rivalta: l'atleta dei Portuali è campione italiano under 20

Si chiude con un bellissimo primo posto del talento ravennate Leon Rivalta l'esperienza dei Portuali Ravenna ai Campionati italiani di lotta greco-romana under 20. Domenica, al PalaPellicone di Ostia, il lottatore ravennate ha sfoderato una grande prestazione nella categoria 82kg. Dopo essere avanzato abbastanza agevolmente nelle eliminatorie e ai quarti di finale, Rivalta ha poi affrontato in semifinale il forte rivale Di Dio riuscendolo a battere per superiorità tecnica grazie a una prestazione maiuscola.

L'incontro per il primo posto é stato poi meno combattuto e ha sancito la superiorità di Rivalta: ragazzo umile e pieno di voglia di crescere e migliorarsi, nella sua esultanza dopo la vittoria finale ci sono sempre le mani rivolte al cielo per ricordare il padre Francesco, scomparso precocemente. Purtroppo si é fermata alle eliminatorie la gara dell'altro lottatore dei Portuali, Alessandro Romano, che non é riuscito a prevalere sul lottatore faentino Ciobanu. Grande soddisfazione per il titolo conquistato anche da parte dell'allenatore Federico Primelli e del dirigente e allenatore Carlo Shartos.