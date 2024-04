Lotta, i Portuali Ravenna conquistano il 'Trofeo Athena' a Modigliana

Il CSRC Portuali Ravenna sezione Lotta si aggiudica il trofeo Athena al classico torneo primaverile di lotta greco-romana e lotta giovanile, organizzato a Modigliana domenica 14 aprile, riservato alle classi giovanili dai 6 fino a 15 anni, con ben 190 atleti iscritti di 15 società provenienti da molte regioni di tutta Italia.

Per i Portuali nella classe Under 15 arrivano due medaglie d’oro sono state vinte da Alessio Pignato (Kg 68) e da Alessandro Cusano (Kg 57), convocati tra l'altro con la maglia azzurra per i prossimi campionati Europei giovanili, una medaglia d’argento con Alex Suliman (Kg 62) ed una medaglia di bronzo con Jacopo Ghidey (Kg 57). Negli Esordienti A (12 e 13 anni), un oro con Enrique Campanale (Kg 68) ed un bronzo con Giacomo Fabbri (Kg 62). Nelle classi giovanili, dai 6 fino agli 11 anni, sono arrivati altri due ori grazie a Niccolò Balducci (Kg 21) e ad Andrea Arrigoni (Kg 38), ben quattro argenti di Ziyad Ajredinovski (Kg 27), Marina Plescan (Kg 34), Erin Cavallucci (Kg 24), Greta Camerani (Kg 47), infine tre bronzi di Marco Lanciotti (Kg 17), Massimiliano Urbinati (Kg 21) e Gianmarco Tremamunno (Kg 17). Oltre alle medaglie sono arrivati tanti altri piazzamenti con Stefan Fabbri (Kg 24), Joe D’atri (Kg 30), Pietro Serra (Kg 27), Giulio Tarlazzi (Kg 30), Tommaso Guerra (Kg 27), Giovanni Silvani (Kg 34), Arturo Emiliani (Kg 38), Alexander Xherai (Kg 35), Mattia Balducci (Kg 38).

Ad accompagnare la compagine sono stati i tecnici Severino Della Ragione, Federico Primelli, Andrea Pignato e Stefano Fabbri. Un ottimo risultato per il sodalizio Ravennate di Via Antico Squero, guidato dal Maestro Carlo Shartos, che ha raccolto il frutto del lavoro dedicato in palestra al settore giovanile di tutte le età e che dà lustro anche alla Compagnia Portuale che mette a disposizione i mezzi i per la pratica e la riuscita di questa disciplina sportiva.